パ・リーグ公示（２９日） プロ野球
2023年05月29日15時11分
【出場選手登録抹消】▽ソフトバンク・泉圭輔投手▽楽天・鈴木翔天投手▽ロッテ・江村直也捕手（再登録は６月８日以降）
パ・リーグ公示（２９日） プロ野球
2023年05月29日15時11分
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