伊藤忠、ネステと再生可能ディーゼル燃料拡販 ３０年度１０万キロリットル
2023年05月29日14時57分
伊藤忠商事は２９日、再生可能燃料世界大手、フィンランドのネステ社と日本国内で再生可能ディーゼル燃料の販売を本格的に拡大していくことで合意したと発表した。２０３０年度には１０万キロリットルの販売を目指す。
伊藤忠、ネステと再生可能ディーゼル燃料拡販 ３０年度１０万キ…
2023年05月29日14時57分
伊藤忠商事は２９日、再生可能燃料世界大手、フィンランドのネステ社と日本国内で再生可能ディーゼル燃料の販売を本格的に拡大していくことで合意したと発表した。２０３０年度には１０万キロリットルの販売を目指す。
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