富士通とマイクロソフト、ＳＸ推進支援で戦略提携 製造、流通など４分野
2023年05月29日12時24分
富士通と米マイクロソフト（ＭＳ）は２９日、顧客の持続可能性追求（ＳＸ）推進を支援する技術・サービスの開発、提供に関し戦略提携したと発表した。期間は５年間で、製造、流通、ヘルスケア、公共の４分野で、事業環境の急変や従事者の負担軽減につながる技術開発を進める。
富士通とマイクロソフト、ＳＸ推進支援で戦略提携 製造、流通な…
2023年05月29日12時24分
富士通と米マイクロソフト（ＭＳ）は２９日、顧客の持続可能性追求（ＳＸ）推進を支援する技術・サービスの開発、提供に関し戦略提携したと発表した。期間は５年間で、製造、流通、ヘルスケア、公共の４分野で、事業環境の急変や従事者の負担軽減につながる技術開発を進める。
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