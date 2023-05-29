男子ゴルフの最新世界ランキングが２８日付で発表され、松山英樹は前週と変わらず２５位だった。比嘉一貴は一つ上げて１０４位。星野陸也は１２９位、金谷拓実は１３６位だった。１位はスコッティー・シェフラー（米国）。 （時事）