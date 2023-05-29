６月上旬に重要会議 ミサイル発射議論か―北朝鮮
2023年05月29日09時46分
【ソウル時事】北朝鮮の朝鮮労働党政治局は２８日、党や政府の重要方針を決める中央委員会第８期第８回総会を６月上旬に招集すると決めた。朝鮮中央通信が２９日、報じた。北朝鮮は、３１日午前０時から６月１１日午前０時までの間に、「衛星」と称する弾道ミサイルを発射すると通告しており、これについても議論される可能性がある。
６月上旬に重要会議 ミサイル発射議論か―北朝鮮
2023年05月29日09時46分
【ソウル時事】北朝鮮の朝鮮労働党政治局は２８日、党や政府の重要方針を決める中央委員会第８期第８回総会を６月上旬に招集すると決めた。朝鮮中央通信が２９日、報じた。北朝鮮は、３１日午前０時から６月１１日午前０時までの間に、「衛星」と称する弾道ミサイルを発射すると通告しており、これについても議論される可能性がある。
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ウォール・ストリート・ジャーナル