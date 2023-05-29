インディ５００・談話
2023年05月29日08時27分
◇すごく悔しい
佐藤琢磨 難しいレースだった。結果で応えられなかったのはすごく悔しい。残念な気持ち。（時事）
インディ５００・談話
2023年05月29日08時27分
◇すごく悔しい
佐藤琢磨 難しいレースだった。結果で応えられなかったのはすごく悔しい。残念な気持ち。（時事）
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