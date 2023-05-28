ＮＢＡプレーオフ（２７日）
2023年05月28日17時10分
【東カンファレンス決勝】
▽第６戦・マイアミ（３勝３敗）
セルティッ １０４ ３４―２９ １０３ ヒ ー ト
クス ２３―２４
２２―１９
２５―３１
（時事）
ＮＢＡプレーオフ（２７日）
2023年05月28日17時10分
【東カンファレンス決勝】
▽第６戦・マイアミ（３勝３敗）
セルティッ １０４ ３４―２９ １０３ ヒ ー ト
クス ２３―２４
２２―１９
２５―３１
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