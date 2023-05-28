東京競馬場で２８日に行われた第９０回日本ダービー（ＧI）で、スキルヴィング（牡３歳、美浦・木村哲也きゅう舎）がレース中に急性心不全を発症し、死んだ。日本中央競馬会が発表した。

同馬は単勝２番人気に支持されたが、１７着でゴール後に倒れた。