スキルヴィング死ぬ レース中に心不全―競馬日本ダービー
2023年05月28日20時56分
東京競馬場で２８日に行われた第９０回日本ダービー（ＧI）で、スキルヴィング（牡３歳、美浦・木村哲也きゅう舎）がレース中に急性心不全を発症し、死んだ。日本中央競馬会が発表した。
同馬は単勝２番人気に支持されたが、１７着でゴール後に倒れた。
スキルヴィング死ぬ レース中に心不全―競馬日本ダービー
2023年05月28日20時56分
東京競馬場で２８日に行われた第９０回日本ダービー（ＧI）で、スキルヴィング（牡３歳、美浦・木村哲也きゅう舎）がレース中に急性心不全を発症し、死んだ。日本中央競馬会が発表した。
同馬は単勝２番人気に支持されたが、１７着でゴール後に倒れた。
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