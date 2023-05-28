（東） （西）

照富士 横綱

貴景勝 大関 霧馬山◎

豊昇龍 関脇 大栄翔

関脇 若元春

琴ノ若 小結 阿 炎○

錦 木 前１ 翔 猿

×正 代 前２ 御嶽海

翠富士 前３ 明 生

朝乃山 前４ 宇 良

平戸海 前５ 阿武咲

（◎は新、○は再、×は転落）