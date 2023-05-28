◇情けない

若元春 初の三賞となる技能賞を獲得したものの、大栄翔に完敗してがっくり。「うれしいはうれしいが、このような相撲でもらっても情けない」

◇集中して

豊昇龍 霧馬山に快勝し、大関昇進を目指す上で大きな１１勝目。「勝って終われてよかった。しっかり自分の相撲に集中して取れていた」

◇力出せた

琴ノ若 明生との攻防を制して３連勝。新小結から３場所連続で勝ち越しを決め、「思い切って力を出すことができた。常に上を向いていくことが大事」。

◇悔しい

明生 優勝した照ノ富士を破り、初の殊勲賞を手にしたが、６連敗で終える。「悔しい。手応えはあまりつかめていない。もっと星を積み上げたかった」