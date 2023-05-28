◇負けるのは悔しい

中島啓太 プレーオフで負けるのは悔しい。（パーだった）２ホール目で決着をつけたかった。最終日最終組での優勝争いは楽しかった。

◇チャンスがなかった

金谷拓実 １打足らずに残念。後半はショットが荒れてしまい、チャンスがほとんどなかった。全英（出場権）は取れたので頑張りたい。