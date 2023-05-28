Ｊ１得点ランキング（２８日現在）
2023年05月28日18時57分
１大 迫（神）１１
２アンデ（Ｍ） ９
３浅 野（札） ８
３鈴 木（鹿） ８
３ユンカ（名） ８
６金 子（札） ７
６町 野（湘） ７
６伊 藤（新） ７
９小川航（横） ６
９レオセ（Ｃ） ６
９武 藤（神） ６
９ドウグ（広） ６
９山 岸（福） ６
Ｊ１得点ランキング（２８日現在）
2023年05月28日18時57分
１大 迫（神）１１
２アンデ（Ｍ） ９
３浅 野（札） ８
３鈴 木（鹿） ８
３ユンカ（名） ８
６金 子（札） ７
６町 野（湘） ７
６伊 藤（新） ７
９小川航（横） ６
９レオセ（Ｃ） ６
９武 藤（神） ６
９ドウグ（広） ６
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