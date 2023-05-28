大相撲夏場所千秋楽（２８日、東京・両国国技館）

８度目の賜杯獲得を決めていた照ノ富士は大関貴景勝を下し、１４勝１敗で締めた。貴景勝は８勝７敗。霧馬山は大関昇進を確実としたが、関脇豊昇龍に屈し、ともに１１勝４敗。大栄翔は若元春との関脇対決を制し、いずれも１０勝５敗で終えた。小結琴ノ若は勝ち越し。

十両は豪ノ山が優勝した。