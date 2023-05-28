水戸龍○― 東白龍 佐田海○― 錦富士

（５―１０）（４―１１）（７―８） （３―１２）

朝乃山○― 剣 翔 翔 猿○― 玉 鷲

（１２―３）（９―６） （８―７） （７―８）

北青鵬 ―○ 輝 高 安○― 琴勝峰

（８―７） （７―８） （３(9)３） （２(3)１０）

一山本 ―○宝富士 王 鵬○― 翠富士

（４―１１）（５―１０）（１１―４）（６―９）

竜 電 ―○琴恵光 阿 炎○― 宇 良

（５―１０）（８―７） （８―７） （７―８）

千代翔 ―○平戸海 正 代 ―○御嶽海

（８―７） （９―６） （６―９） （９―６）

妙義龍 ―○隆の勝 琴ノ若○― 明 生

（９―６） （７―８） （８―７） （８―７）

北勝富 ―○碧 山 大栄翔○― 若元春

（６―９） （５―１０）（１０―５）（１０―５）

金峰山 ―○大翔鵬 霧馬山 ―○豊昇龍

（４―１１）（６―９） （１１―４）（１１―４）

阿武咲 ―○錦 木 照富士○― 貴景勝 休場＝若隆景

（８―７） （９―６） （１４―１）（８―７） 遠 藤

（注）丸数字は休場数です。