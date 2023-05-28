大相撲夏場所・幕内勝負結果 （千秋楽）
2023年05月28日17時45分
水戸龍○― 東白龍 佐田海○― 錦富士
（５―１０）（４―１１）（７―８） （３―１２）
朝乃山○― 剣 翔 翔 猿○― 玉 鷲
（１２―３）（９―６） （８―７） （７―８）
北青鵬 ―○ 輝 高 安○― 琴勝峰
（８―７） （７―８） （３(9)３） （２(3)１０）
一山本 ―○宝富士 王 鵬○― 翠富士
（４―１１）（５―１０）（１１―４）（６―９）
竜 電 ―○琴恵光 阿 炎○― 宇 良
（５―１０）（８―７） （８―７） （７―８）
千代翔 ―○平戸海 正 代 ―○御嶽海
（８―７） （９―６） （６―９） （９―６）
妙義龍 ―○隆の勝 琴ノ若○― 明 生
（９―６） （７―８） （８―７） （８―７）
北勝富 ―○碧 山 大栄翔○― 若元春
（６―９） （５―１０）（１０―５）（１０―５）
金峰山 ―○大翔鵬 霧馬山 ―○豊昇龍
（４―１１）（６―９） （１１―４）（１１―４）
阿武咲 ―○錦 木 照富士○― 貴景勝 休場＝若隆景
（８―７） （９―６） （１４―１）（８―７） 遠 藤
（注）丸数字は休場数です。