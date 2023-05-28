楽天がサヨナラ勝ち。九回に小郷が同点犠飛。延長十二回１死二、三塁で代打岡島が決勝打を放った。先発の荘司は９回３安打２失点と好投し、十回以降は継投。４番手の宋家豪が今季初勝利を挙げた。日本ハムはロドリゲスが粘れなかった。