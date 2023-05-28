広島が３連勝。一回に菊池が先頭打者本塁打。五回には上本の２点三塁打で加点した。アンダーソンは７回１失点で３勝目。島内がプロ初セーブ。ヤクルトは村上のソロによる１点のみ。１分けを挟む連敗が１０に伸び、借金は１１に膨らんだ。