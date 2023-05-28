東京六大学野球春季リーグ戦最終週第２日は２８日、神宮球場で２回戦１試合が行われ、慶大が早大に１５―１で大勝して雪辱し、１勝１敗とした。

慶大は序盤から打線がつながり、１８安打で圧倒。宮崎（４年、国学院久我山）が二回に２点適時打を放つなど２安打５打点の活躍だった。谷村（４年、桐光学園）が７回１失点と好投した。