ＤｅＮＡが連敗を４で止めた。大貫は的を絞らせず、九回途中４安打１失点で今季初勝利。山崎が１２セーブ目を挙げた。打線は五回２死満塁から押し出し四球と関根の２点左前打で３点を先制した。中日は反撃が遅く、連勝が３でストップ。