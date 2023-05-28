【１次リーグ】

▽Ｃ組

イスラエ ２ ０―１ １ 日 本

ル ２―０

▽得点者【イ】ナビ（７６分）セニオル（９２分＋）【日】坂本（４６分＋）

（注）＋はロスタイム

▽同最終順位 (1)コロンビア勝ち点７(2)イスラエル４(3)日本３(4)セネガル２

（時事）