サッカーＵ２０Ｗ杯第８日（２７日、アルゼンチン・メンドサ）（日本関係）
2023年05月28日12時36分
【１次リーグ】
▽Ｃ組
イスラエ ２ ０―１ １ 日 本
ル ２―０
▽得点者【イ】ナビ（７６分）セニオル（９２分＋）【日】坂本（４６分＋）
（注）＋はロスタイム
▽同最終順位 (1)コロンビア勝ち点７(2)イスラエル４(3)日本３(4)セネガル２
（時事）
サッカーＵ２０Ｗ杯第８日（２７日、アルゼンチン・メンドサ）（…
2023年05月28日12時36分
【１次リーグ】
▽Ｃ組
イスラエ ２ ０―１ １ 日 本
ル ２―０
▽得点者【イ】ナビ（７６分）セニオル（９２分＋）【日】坂本（４６分＋）
（注）＋はロスタイム
▽同最終順位 (1)コロンビア勝ち点７(2)イスラエル４(3)日本３(4)セネガル２
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