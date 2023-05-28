【ロサンゼルス時事】陸上男子砲丸投げで五輪２連覇中のライアン・クラウザー（米国）が２７日、ロサンゼルスで行われた競技会に出場し、自らの世界記録を更新する２３メートル５６をマークした。自身が２０２１年６月に出した世界記録を１９センチ上回った。