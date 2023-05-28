２位横浜Ｍが快勝 Ｃ大阪は３連勝―Ｊ１
2023年05月28日16時17分
明治安田Ｊ１リーグは２８日、各地で第１５節の残り４試合が行われ、２位の横浜Ｍは福岡に２―０で快勝し、勝ち点を３０に伸ばした。Ｃ大阪は横浜Ｃを２―０で下し、３連勝で５位に浮上。
Ｇ大阪は新潟を３―１で破り、８試合ぶりの白星で今季２勝目。川崎は柏と対戦。
２位横浜Ｍが快勝 Ｃ大阪は３連勝―Ｊ１
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明治安田Ｊ１リーグは２８日、各地で第１５節の残り４試合が行われ、２位の横浜Ｍは福岡に２―０で快勝し、勝ち点を３０に伸ばした。Ｃ大阪は横浜Ｃを２―０で下し、３連勝で５位に浮上。
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