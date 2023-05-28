明治安田Ｊ１リーグは２８日、各地で第１５節の残り４試合が行われ、２位の横浜Ｍは福岡に２―０で快勝し、勝ち点を３０に伸ばした。Ｃ大阪は横浜Ｃを２―０で下し、３連勝で５位に浮上。

Ｇ大阪は新潟を３―１で破り、８試合ぶりの白星で今季２勝目。川崎は柏と対戦。