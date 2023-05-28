横浜Ｍ、アンデルソンロペス２得点 Ｊリーグ・横浜Ｍ―福岡
2023年05月28日16時13分
横浜Ｍがアンデルソンロペスの２ゴールで快勝。１点目は頭で仕留め、ドリブル突破から追加点を挙げた。選手交代で勢いを保ち、危なげなく逃げ切った。福岡は後半から４バックにして反撃を試みたが、流れを変えられなかった。
横浜Ｍ、アンデルソンロペス２得点 Ｊリーグ・横浜Ｍ―福岡
2023年05月28日16時13分
横浜Ｍがアンデルソンロペスの２ゴールで快勝。１点目は頭で仕留め、ドリブル突破から追加点を挙げた。選手交代で勢いを保ち、危なげなく逃げ切った。福岡は後半から４バックにして反撃を試みたが、流れを変えられなかった。
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