西武が連敗を４で止めた。五回に２点先制されたが、その裏に渡部の左前打などで同点に追い付き、六回に若林の三塁打で勝ち越した。平良が６回２失点で４勝目。増田が７セーブ目。オリックスは宮城が粘り切れず、連勝は５でストップ。