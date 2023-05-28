西武が連敗止める プロ野球・西武―オリックス
2023年05月28日16時00分
西武が連敗を４で止めた。五回に２点先制されたが、その裏に渡部の左前打などで同点に追い付き、六回に若林の三塁打で勝ち越した。平良が６回２失点で４勝目。増田が７セーブ目。オリックスは宮城が粘り切れず、連勝は５でストップ。
西武が連敗止める プロ野球・西武―オリックス
2023年05月28日16時00分
西武が連敗を４で止めた。五回に２点先制されたが、その裏に渡部の左前打などで同点に追い付き、六回に若林の三塁打で勝ち越した。平良が６回２失点で４勝目。増田が７セーブ目。オリックスは宮城が粘り切れず、連勝は５でストップ。
こんな記事も
野球
米大リーグ試合結果（２７日）(05/28 16:46)
プロ野球速報 （２８日）(05/28 16:45)
プロ野球速報 （２８日）(05/28 16:45)
西武が連敗止める プロ野球・西武―オリックス(05/28 16:00)
２７日の日本選手 米大リーグ(05/28 15:10)
大谷、６勝目持ち越し 吉田は２安打―米大リーグ(05/28 15:09)
レッドソックスの吉田、一夜で修正 米大リーグ(05/28 14:38)
パ・リーグ公示（２８日） プロ野球(05/28 13:25)
セ・リーグ公示（２８日） プロ野球(05/28 13:22)
プロ野球・ひとこと(05/27 21:03)
今宮、特例で抹消 プロ野球・ソフトバンク(05/27 21:01)
柳田、激戦にけり 首位相手に大きな１勝―プロ野球・ソフトバンク(05/27 21:00)
中日の村松、俊足生かしサヨナラ打 プロ野球(05/27 20:09)
広島の田中が海外ＦＡ権取得 プロ野球(05/27 20:05)
日本ハムの鈴木、１カ月ぶり白星 プロ野球(05/27 19:53)
勝機逃さぬ阪神 終盤に得点重ね７連勝―プロ野球(05/27 19:48)
山崎福、満足の零封 緩急巧み、ここぞで直球―プロ野球・オリックス(05/27 19:17)
巨人、大竹打てず プロ野球(05/27 19:16)
広島の森下、久々の白星 プロ野球(05/27 18:53)
西武の中村、脇腹痛め抹消 プロ野球(05/27 18:49)
ソフトバンクの柳田がサヨナラ打 プロ野球・ソフトバンク―ロッテ(05/27 18:33)
ヤクルト、トンネル長く プロ野球(05/27 18:33)
パ・リーグ個人投手成績 （２７日現在）(05/27 18:26)
パ・リーグ個人別本塁打成績 （２７日現在）(05/27 18:25)
パ・リーグ個人打撃成績 （２７日現在）(05/27 18:24)
パ・リーグチーム成績表 （２７日現在）(05/27 18:23)
プロ野球速報 （２７日）(05/27 18:15)
プロ野球速報 （２７日）(05/27 18:14)
つながらない西武打線 プロ野球(05/27 18:11)
期待に応えた早大の島川 東京六大学野球(05/27 17:45)