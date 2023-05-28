【出場選手登録】▽ＤｅＮＡ・大貫晋一投手▽巨人・北村拓己内野手、香月一也内野手、萩尾匡也外野手

【同抹消】▽ＤｅＮＡ・平田真吾投手▽巨人・大江竜聖投手、山瀬慎之助捕手、増田大輝内野手（再登録は６月７日以降）