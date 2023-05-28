＜セ＞

ＤｅＮ ３－０ 中 日（９回表、バンテリンドームナゴヤ）

巨 人 １－４ 阪 神（８回表、甲子園）

ヤクル １－３ 広 島（終了、マツダスタジアム）

＜パ＞

日ハム ２－２ 楽 天（１２回表、楽天モバイルパーク宮城）

オリッ ２－３ 西 武（終了、ベルーナドーム）

ロッテ ６－２ ソフト（７回裏、福岡ペイペイドーム）



データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ