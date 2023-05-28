米女子ゴルフ・談話
2023年05月28日11時55分
◇最後まで集中
古江彩佳 （準々決勝は）今までの戦いで一番タフな相手だった。最後までうまく集中できた。バーディーを取るしかないというところだったけれど、うまくやり繰りできたと思う。（時事）
米女子ゴルフ・談話
2023年05月28日11時55分
◇最後まで集中
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