オランダでデモ隊１５００人逮捕 環境保護団体、高速道路を封鎖
2023年05月28日11時40分
オランダでデモ隊１５００人逮捕 環境保護団体、高速道路を封鎖
2023年05月28日11時40分
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ウォール・ストリート・ジャーナル