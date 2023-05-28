【ハーグＡＦＰ時事】オランダの政府所在地ハーグで２７日、環境保護団体「エクスティンクション・レベリオン（ＸＲ、絶滅への反抗）」のデモ隊が高速道路を封鎖してオランダ政府の燃料補助金に抗議した。警察は放水車を使って排除し、逮捕者について「合計で１５７９人。うち４０人を訴追する」と発表した。

ＸＲによると、デモ参加者は約７０００人。放水を予期して一部は水着で参加していた。警察によれば、警官にかみついて逮捕に抵抗した参加者もいた。