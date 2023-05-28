インド太平洋経済枠組み（ＩＰＥＦ）
2023年05月28日08時16分
インド太平洋経済枠組み（ＩＰＥＦ） バイデン米大統領が主導する経済圏構想。昨年５月に立ち上げを発表し、同９月の閣僚会合で交渉入りに合意した。「サプライチェーン（供給網）」「貿易」「クリーン経済」「公正な経済」の４分野で共通のルールを設け、協力関係を築く。米国と日本、インド、韓国、オーストラリア、ニュージーランド、インドネシアなど１４カ国が参加。世界の国内総生産（ＧＤＰ）の４割を占める。（時事）
インド太平洋経済枠組み（ＩＰＥＦ）
2023年05月28日08時16分
インド太平洋経済枠組み（ＩＰＥＦ） バイデン米大統領が主導する経済圏構想。昨年５月に立ち上げを発表し、同９月の閣僚会合で交渉入りに合意した。「サプライチェーン（供給網）」「貿易」「クリーン経済」「公正な経済」の４分野で共通のルールを設け、協力関係を築く。米国と日本、インド、韓国、オーストラリア、ニュージーランド、インドネシアなど１４カ国が参加。世界の国内総生産（ＧＤＰ）の４割を占める。（時事）
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