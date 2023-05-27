サッカー女子ドイツ１部リーグ、バイエルン・ミュンヘンは２６日、日本代表（なでしこジャパン）主将のＤＦ熊谷紗希（３２）が、リーグ優勝が懸かる今季最終戦のポツダム戦を最後に退団すると発表した。



元なでしこ阪口、第一線退く １１年Ｗ杯優勝メンバー

熊谷はリヨン（フランス）から２０２１年に加入した。１１年女子ワールドカップ（Ｗ杯）優勝メンバーで、今夏の大会でもピッチに立てば、４度目の出場となる。 （時事）