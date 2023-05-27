広島の田中が海外ＦＡ権取得 プロ野球
2023年05月27日20時05分
広島の田中広輔内野手（３３）は２７日、出場選手登録日数が９年に達し、海外フリーエージェント（ＦＡ）権の取得条件を満たした。
広島の田中が海外ＦＡ権取得 プロ野球
2023年05月27日20時05分
広島の田中広輔内野手（３３）は２７日、出場選手登録日数が９年に達し、海外フリーエージェント（ＦＡ）権の取得条件を満たした。
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