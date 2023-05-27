錦木は、もろ手突きできた阿炎をいなすと、力強く押し倒した。７連勝で給金を直し、「最初から連勝したかった。立ち合いからの次の手がいいのでは」と舌も滑らかだ。



朝乃山、正代に勝つ 大相撲夏場所

負けが込んだ前半戦から見事な巻き返しを見せた３２歳は、「何が験担ぎか分からない。何もやらないから」と、とぼけ顔。大好きなお酒が好調の要因かと聞かれ、「（飲むのは）１年中だから」と豪快に笑った。