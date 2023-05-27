鹿島、２度追い付く Ｊリーグ・鳥栖―鹿島
2023年05月27日19時08分
２―２で引き分けた。鹿島は空中戦の優位を生かし、前半３４分に名古が頭で同点ゴール。１点を追う後半ロスタイムに鈴木が決め、再び追い付いた。鳥栖は後半２５分に速攻から小野が決めて勝ち越したが、逃げ切りに失敗した。
鹿島、２度追い付く Ｊリーグ・鳥栖―鹿島
2023年05月27日19時08分
２―２で引き分けた。鹿島は空中戦の優位を生かし、前半３４分に名古が頭で同点ゴール。１点を追う後半ロスタイムに鈴木が決め、再び追い付いた。鳥栖は後半２５分に速攻から小野が決めて勝ち越したが、逃げ切りに失敗した。
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