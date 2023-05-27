欧勝馬 ―○ 輝 御嶽海 ―○翔 猿

（７―７） （６―８） （８―６） （７―７）

王 鵬○― 北青鵬 錦富士 ―○高 安

（１０―４）（８―６） （３―１１）（２(9)３）

千代翔○― 竜 電 錦 木○― 阿 炎

（８―６） （５―９） （８―６） （７―７）

大翔鵬 ―○阿武咲 翠富士○― 金峰山

（５―９） （８―６） （６―８） （４―１０）

平戸海○― 琴恵光 宇 良 ―○琴ノ若

（８―６） （７―７） （７―７） （７―７）

碧 山 ―○佐田海 朝乃山○― 正 代

（４―１０）（６―８） （１１―３）（６―８）

隆の勝○― 一山本 明 生 ―○大栄翔

（６―８） （４―１０）（８―６） （９―５）

水戸龍 ―○北勝富 豊昇龍○― 剣 翔

（４―１０）（６―８） （１０―４）（９―５）

玉 鷲 ―○妙義龍 貴景勝 ―○若元春

（７―７） （９―５） （８―６） （１０―４）

琴勝峰○― 宝富士 霧馬山 ―○照富士 休場＝若隆景

（２(3)９） （４―１０）（１１―３）（１３―１） 遠 藤

（注）丸数字は休場数です。