大相撲夏場所・幕内勝負結果 （１４日目）
2023年05月27日18時29分
欧勝馬 ―○ 輝 御嶽海 ―○翔 猿
（７―７） （６―８） （８―６） （７―７）
王 鵬○― 北青鵬 錦富士 ―○高 安
（１０―４）（８―６） （３―１１）（２(9)３）
千代翔○― 竜 電 錦 木○― 阿 炎
（８―６） （５―９） （８―６） （７―７）
大翔鵬 ―○阿武咲 翠富士○― 金峰山
（５―９） （８―６） （６―８） （４―１０）
平戸海○― 琴恵光 宇 良 ―○琴ノ若
（８―６） （７―７） （７―７） （７―７）
碧 山 ―○佐田海 朝乃山○― 正 代
（４―１０）（６―８） （１１―３）（６―８）
隆の勝○― 一山本 明 生 ―○大栄翔
（６―８） （４―１０）（８―６） （９―５）
水戸龍 ―○北勝富 豊昇龍○― 剣 翔
（４―１０）（６―８） （１０―４）（９―５）
玉 鷲 ―○妙義龍 貴景勝 ―○若元春
（７―７） （９―５） （８―６） （１０―４）
琴勝峰○― 宝富士 霧馬山 ―○照富士 休場＝若隆景
（２(3)９） （４―１０）（１１―３）（１３―１） 遠 藤
（注）丸数字は休場数です。