日本ハムは二回、福田光の中前打で２点を先取。六回には野村の右前打で１点を加えた。鈴木は要所を締めて５回無失点に抑え４勝目。六回以降は４投手の継投で逃げ切った。田中正が７セーブ目をマーク。楽天は好機を生かせなかった。