中日が今季初のサヨナラ勝ちで３連勝。一回に２点を先行されたが、細川のソロ２発で同点。九回２死二塁から村松の内野安打で試合を決めた。救援陣が無失点でつなぎ、マルティネスが今季初勝利。ＤｅＮＡは終盤の好機を逃して４連敗。