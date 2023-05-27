◇強い気持ちで

安森一貴 なかなか流れがつかめなかったけれど、耐えられた。最終日は勝ち負けにこだわって強い気持ちでプレーできたら。

◇崩さなかったのは成長

中島啓太 ショットが荒れてもスコアを崩さなかったのは成長。（最終日）最終組に入れたので、優勝を目指して頑張りたい。