ミズノオープンゴルフ・談話
2023年05月27日17時21分
◇強い気持ちで
安森一貴 なかなか流れがつかめなかったけれど、耐えられた。最終日は勝ち負けにこだわって強い気持ちでプレーできたら。
◇崩さなかったのは成長
中島啓太 ショットが荒れてもスコアを崩さなかったのは成長。（最終日）最終組に入れたので、優勝を目指して頑張りたい。
ミズノオープンゴルフ・談話
2023年05月27日17時21分
◇強い気持ちで
安森一貴 なかなか流れがつかめなかったけれど、耐えられた。最終日は勝ち負けにこだわって強い気持ちでプレーできたら。
◇崩さなかったのは成長
中島啓太 ショットが荒れてもスコアを崩さなかったのは成長。（最終日）最終組に入れたので、優勝を目指して頑張りたい。
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