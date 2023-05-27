セ・リーグ個人別本塁打成績 （２７日現在）
2023年05月27日17時20分
宮 崎（Ｄ） ９
牧 （Ｄ） ９
岡本和（巨） ９
佐 野（Ｄ） ８
オスナ（ヤ） ８
佐藤輝（神） ８
村 上（ヤ） ８
中田翔（巨） ７
大城卓（巨） ７
デビッ（広） ６
坂 本（巨） ６
山 田（ヤ） ６
西 川（広） ６
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
セ・リーグ個人別本塁打成績 （２７日現在）
2023年05月27日17時20分
宮 崎（Ｄ） ９
牧 （Ｄ） ９
岡本和（巨） ９
佐 野（Ｄ） ８
オスナ（ヤ） ８
佐藤輝（神） ８
村 上（ヤ） ８
中田翔（巨） ７
大城卓（巨） ７
デビッ（広） ６
坂 本（巨） ６
山 田（ヤ） ６
西 川（広） ６
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
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