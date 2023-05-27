阪神が今季２度目の７連勝。０―０の七回２死一、二塁から近本と中野の連続適時打で３点を奪った。大竹は球に切れがあり、７回無失点で負けなしの６勝目。加治屋はプロ初セーブ。巨人はグリフィンが粘ったが、打線の反撃が遅かった。