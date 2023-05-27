オリックスが零封勝ちで今季初の５連勝。山崎福は制球、テンポが良く、８回無失点で２勝目を挙げた。ワゲスパックが２セーブ目。森が一回の先制２ラン、九回の二塁打で３打点。西武は高橋が完投したが、打線の援護がなく４連敗。