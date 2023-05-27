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神戸、首位守る　名古屋は暫定２位―Ｊ１

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神戸、首位守る　名古屋は暫定２位―Ｊ１

2023年05月27日21時05分

前半、先制ゴールを決めて祝福される神戸の武藤（右から２人目）＝２７日、ノエスタ

前半、先制ゴールを決めて祝福される神戸の武藤（右から２人目）＝２７日、ノエスタ

  • 後半、ゴールを決め喜ぶ名古屋のマテウス（中央）＝２７日、札幌ドーム

　明治安田Ｊ１リーグは２７日、各地で第１５節の５試合が行われ、首位の神戸は３―２でＦ東京の追い上げをかわし、勝ち点を３３に伸ばした。神戸退団が決まったイニエスタはベンチ入りしたが、出場しなかった。
　名古屋は札幌を２―１で下し、勝ち点２９で暫定２位に浮上。広島は湘南に、浦和は京都に競り勝った。広島は勝ち点２６で暫定４位とし、湘南と京都は５連敗。前節４位の鹿島は鳥栖と引き分けた。
　第１５節の残り４試合は２８日に行われる。

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