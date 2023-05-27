【出場選手登録】▽ソフトバンク・牧原大成内野手▽西武・公文克彦投手、渡部健人内野手▽楽天・松井友飛投手▽ロッテ・種市篤暉投手

【同抹消】▽オリックス・平野佳寿投手▽西武・中村剛也内野手▽楽天・西川遥輝外野手（再登録は６月６日以降）