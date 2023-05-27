セ・リーグ公示（２７日） プロ野球
2023年05月27日12時29分
【出場選手登録】▽ヤクルト・尾仲祐哉投手▽中日・松葉貴大投手、ブライト健太外野手
【同抹消】▽ヤクルト・高梨裕稔投手▽広島・黒原拓未投手▽中日・山浅龍之介捕手、高松渡内野手（再登録は６月６日以降）
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【出場選手登録】▽ヤクルト・尾仲祐哉投手▽中日・松葉貴大投手、ブライト健太外野手
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