ＡＰＥＣ貿易相会合が閉幕 共同声明見送り
2023年05月27日05時26分
【デトロイト時事】日米中ロなど２１カ国・地域が参加するアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）貿易相会合は２６日、米デトロイトで２日間の討議を終え、閉幕した。共同声明の発出については見送られた。
ＡＰＥＣ貿易相会合が閉幕 共同声明見送り
2023年05月27日05時26分
【デトロイト時事】日米中ロなど２１カ国・地域が参加するアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）貿易相会合は２６日、米デトロイトで２日間の討議を終え、閉幕した。共同声明の発出については見送られた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル