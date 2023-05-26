【ニューヨーク時事】週末２６日午前のニューヨーク外国為替市場では、米個人消費支出（ＰＣＥ）物価指数の発表を受けてドル買い・円売りが強まり、円相場は一時１ドル＝１４０円台前半と、昨年１１月下旬以来約半年ぶりの円安水準に下落した。午前９時現在は１４０円００～１０銭と、前日午後５時と同水準。