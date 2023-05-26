ＮＹ円、１４０円台前半
2023年05月26日22時50分
【ニューヨーク時事】週末２６日午前のニューヨーク外国為替市場では、米個人消費支出（ＰＣＥ）物価指数の発表を受けてドル買い・円売りが強まり、円相場は一時１ドル＝１４０円台前半と、昨年１１月下旬以来約半年ぶりの円安水準に下落した。午前９時現在は１４０円００～１０銭と、前日午後５時と同水準。
ＮＹ円、１４０円台前半
2023年05月26日22時50分
【ニューヨーク時事】週末２６日午前のニューヨーク外国為替市場では、米個人消費支出（ＰＣＥ）物価指数の発表を受けてドル買い・円売りが強まり、円相場は一時１ドル＝１４０円台前半と、昨年１１月下旬以来約半年ぶりの円安水準に下落した。午前９時現在は１４０円００～１０銭と、前日午後５時と同水準。
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ウォール・ストリート・ジャーナル