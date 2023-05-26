中日が零封勝ち プロ野球・中日―ＤｅＮＡ
2023年05月26日20時45分
中日が今季初の零封勝ち。小笠原は直球に力があり、７回を散発３安打に抑えて４勝目。祖父江、福、マルティネスとつなぎ、四回に石川昂のソロで挙げた１点を守った。ＤｅＮＡはガゼルマンが力投したが、打線がつながらず３連敗。
中日が零封勝ち プロ野球・中日―ＤｅＮＡ
2023年05月26日20時45分
中日が今季初の零封勝ち。小笠原は直球に力があり、７回を散発３安打に抑えて４勝目。祖父江、福、マルティネスとつなぎ、四回に石川昂のソロで挙げた１点を守った。ＤｅＮＡはガゼルマンが力投したが、打線がつながらず３連敗。
こんな記事も
スポーツ総合用語
スポーツ総合
張本、早田組は準優勝 張本、男子単メダル逃す―世界卓球(05/27 00:22)
山口茜ら準決勝進出 バドミントン(05/26 23:35)
巨人、ミスで流れ失う プロ野球(05/26 23:33)
プロ野球・ひとこと(05/26 23:04)
もどかしいヤクルト プロ野球(05/26 22:56)
もがく浅村、値千金の一発 連敗止める逆転弾―プロ野球・楽天(05/26 22:54)
若きペア、収穫の大会 世界卓球(05/26 22:48)
中日の石川昂、成長示す一発 自己最多に並ぶ５号―プロ野球(05/26 22:25)
阪神の桐敷、力強く初勝利 プロ野球(05/26 22:09)
宗が途中交代 プロ野球・オリックス(05/26 21:49)
「開幕」迎えた源田 ＷＢＣで負傷の名手―プロ野球・西武(05/26 21:48)
オリックス山岡、やっと白星 プロ野球(05/26 21:45)
オリックス杉本、復帰初戦で一発 プロ野球(05/26 21:44)
張本と早田組、「鉄壁」ペアに再び完敗 張本の強打も通じず―世界卓球(05/26 21:44)
セ・リーグ個人投手成績 （２６日現在）(05/26 21:42)
セ・リーグ個人別本塁打成績 （２６日現在）(05/26 21:40)
セ・リーグ個人打撃成績 （２６日現在）(05/26 21:40)
セ・リーグチーム成績表 （２６日現在）(05/26 21:39)
広島が逃げ切る プロ野球・広島―ヤクルト(05/26 21:38)
プロ野球速報 （２６日）(05/26 21:31)
プロ野球速報 （２６日）(05/26 21:31)
パ・リーグ個人投手成績 （２６日現在）(05/26 21:23)
パ・リーグ個人打撃成績 （２６日現在）(05/26 21:22)
パ・リーグ個人別本塁打成績 （２６日現在）(05/26 21:21)
パ・リーグチーム成績表 （２６日現在）(05/26 21:20)
楽天、連敗止める プロ野球・楽天―日本ハム(05/26 21:19)
日本勢は予選突破ならず 全仏テニス(05/26 21:13)
阪神、逆転で６連勝 プロ野球・阪神―巨人(05/26 21:10)
中日が零封勝ち プロ野球・中日―ＤｅＮＡ(05/26 20:45)
オリックス４連勝 プロ野球・西武―オリックス(05/26 20:40)