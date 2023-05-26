オリックスが４連勝。三回に杉本のソロと紅林の２ランで３点先制し、五回には敵失で加点した。山岡は制球が良く、６回１失点で今季初勝利。平野佳が８セーブ目。西武は３連敗。先発松本が痛打を浴び、淡泊な打線は１得点に終わった。