オリックス４連勝 プロ野球・西武―オリックス
2023年05月26日20時40分
オリックスが４連勝。三回に杉本のソロと紅林の２ランで３点先制し、五回には敵失で加点した。山岡は制球が良く、６回１失点で今季初勝利。平野佳が８セーブ目。西武は３連敗。先発松本が痛打を浴び、淡泊な打線は１得点に終わった。
オリックス４連勝 プロ野球・西武―オリックス
2023年05月26日20時40分
オリックスが４連勝。三回に杉本のソロと紅林の２ランで３点先制し、五回には敵失で加点した。山岡は制球が良く、６回１失点で今季初勝利。平野佳が８セーブ目。西武は３連敗。先発松本が痛打を浴び、淡泊な打線は１得点に終わった。
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