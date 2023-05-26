サル痘名称「エムポックス」に 厚労省
2023年05月26日20時22分
厚生労働省は２６日、天然痘に似た症状の感染症「サル痘」について、名称を「エムポックス」に変更したと発表した。
サル痘の名称をめぐっては、世界保健機関（ＷＨＯ）が、特定の動物への誤解を招くとして「ｍｐｏｘ」と呼ぶよう推奨していた。
サル痘名称「エムポックス」に 厚労省
2023年05月26日20時22分
厚生労働省は２６日、天然痘に似た症状の感染症「サル痘」について、名称を「エムポックス」に変更したと発表した。
サル痘の名称をめぐっては、世界保健機関（ＷＨＯ）が、特定の動物への誤解を招くとして「ｍｐｏｘ」と呼ぶよう推奨していた。
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