リゾートトラスト女子ゴルフ・談話
2023年05月26日19時00分
◇スコアを気にせず
佐久間朱莉 パットもショットも良かった。スコアを気にせず、今できることに集中して一打一打やっている。
◇いい流れで
山下美夢有 ピン位置は難しかったが、ショットも安定してパットも決め切れたので、いい流れで回れた。淡々とプレーできた。
リゾートトラスト女子ゴルフ・談話
2023年05月26日19時00分
◇スコアを気にせず
佐久間朱莉 パットもショットも良かった。スコアを気にせず、今できることに集中して一打一打やっている。
◇いい流れで
山下美夢有 ピン位置は難しかったが、ショットも安定してパットも決め切れたので、いい流れで回れた。淡々とプレーできた。
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