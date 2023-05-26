◇パターがいい

安森一貴 パターが本当にいい感じで、思った所に打ち出せている。（優勝は）全然意識していない。おごらず謙虚に頑張りたい。

◇本当にうれしい

鈴木晃祐 ７アンダーという結果は良かった。いい位置につけられて本当にうれしい。一打一打集中して、やることをやるだけ。